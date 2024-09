Skal bidrage til millionerstatning - her er svindlerdømt læges ejendom

Den svindeldømte læge Jette Aaen har udover en dom på to et halvt år også fået et erstatningskrav på 4,2 millioner kroner. De penge bliver blandt andet hentet via en ejendom i Svendborg, som hun ejer og bor i sammen med sin mand. En ejendom, som Jette Aaen tidligere har vist frem til TV 2 Fyn i 2012 i forbindelse med et indslag.

Der er ifølge BBR-oplysningerne tale om en fritliggende murstensvilla på 239 kvadratmeter opført i 2003 med tilhørende ridebane og bygning til træning og opstaldning af heste. Huset ligger knap 300 meter fra Svendborgsund.

Derudover er der også foretaget inddragelse af en lejlighed i Sydhavnen i København. En lejlighed på 60 kvadratmeter, som ifølge BBR er købt af lægeparret i 2022 for knap 4,3 millioner kroner, altså efter regionens politianmeldelse i april 2021.