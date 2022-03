Skal du betale eller have penge tilbage? Skat kimet ned på årets travleste uge

Kan jeg trække skiferien fra?

Her er oplevelsen hos Skats medarbejdere generelt, at danskerne har fornuftige spørgsmål til deres skat. Men det gælder også primært spørgsmål, der vedrører de røde tal på årsopgørelsen.

Men der kommer også de mere kuriøse spørgsmål fra danskerne.

Her kan spørgsmål om, hvorfor vedkommende står nummer 3.000 i kø for at komme ind til min forskudsopgørelse, eller om ens skiferie kan trækkes fra, fortæller underdirektøren.

- Her er der også nogle der spørger, om man kan få befordringsfradrag fra en rejse, som man har været på. Her kan vi også bare sige, at hvis det er en frivillig rejse, som man har været på, så kan man ikke få befordringsfradrag, siger Søren Bork Hansen.