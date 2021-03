Skal du coronatestes inden skolestart? Der er få ledige tider til podning

Når skolerne fra mandag igen slår dørene op for deres elever på enten del- eller fuldtid, opfordres elever over 12 år og ansatte til at blive testet, så de hele tiden kan vise et negativt testsvar, der ikke er mere end 72 timer gammelt.

Det viser sig imidlertid ikke bare at være lige til at få en tid til podning inden skolestart, hvis man bor i Odense Kommune.

På coronaprover.dk får man en oversigt over næste mulige tid, og der skal man altså til Svendborg, hvis man vi nå at testes søndag. Men man skal være hurtig på tasterne, for tiderne forsvinder hurtigt.

Ingen tider

Hos testcentret i både Middelfart Kommune og Nyborg Kommune bliver også det svært at få en podning inden mandagens undervisning.

Først onsdag den 17. marts er der ledige tider til test i i begge kommuner, hvilket derfor ikke gør det muligt at vise en negativ test mandag, hvis ikke man har været i god tid med testbestilling.

Der kan stadig opstå tider hos de forskellige testcentre, så man skal derfor holde øje med coronaprover.dk løbende.

Desuden er kviktest uden tidsbestilling stadig muligt, men man kan opleve længere kø.

Der kan være langt til test, hvis man bor i Odense Kommune. Og i både Nyborg og Middelfart vil der først være en ledig testtid onsdag. Foto: coronaprover.dk