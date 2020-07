Skal flytte på grund af skimmelsvamp: - Det var lidt af en mavepuster

- Det blev jeg meget, meget forbavset over.

Sådan siger Arne Nissen om det brev, der onsdag morgen dumpede ind af brevsprækken i hans hjem i Gartnerbyen i Odense.

Beskeden lød, at alle beboere i Gartnerbyen nummer 9-19 hurtigst muligt skal fraflytte deres lejligheder, da man har konstateret skimmelsvamp under gulvet i flere af de ubeboede lejligheder i ejendommen.

- Det var lidt af en mavepuster at få.

- Selvfølgelig skal man ikke bo i noget, der har skimmelsvamp, for det er jo meget usundt, men jeg har det dårligt med, at jeg skal flytte, siger han.

Det er firmaet DEAS, der administrerer bygningerne for PFA, som ejer bygningerne. I brevet skriver firmaet, at man i denne måned vil planlægge genhusning af beboerne. Firmaet forventer, at beboerne skal genhuses i seks til otte måneder.

Det ærgrer Arne Nissen, der kun har boet i ejendommen i kort tid.

- Jeg flyttede hertil i begyndelsen af september sidste år, og nu skal jeg flytte inden for måske en måned eller to og genhuses, og så skal jeg flytte tilbage igen. Jeg skal flytte tre gange inden for halvandet år. Det er lige i overkanten, synes jeg, siger han.

Entreprenør: - Ærgerlige og kede af det

Det var prøver i syv ubebooede lejligheder, der viste, at der var skimmelsvamp under gulvene, fortæller Allan Kronborg. Han er teknisk direktør i entreprenørfirmaet Skjøde, der er ansvarlige for byggeriet.

- Vi er rigtig ærgerlige og kede af, at vi har sådan en sag her. Det skal vi være ærlige at sige. Vi håndterer det professionelt og så hurtigt som muligt, så vores kunde kan få en god og sikker bygning, siger han.

Er det i orden, at beboerne skal genhuses efter så kort tid?

- Det kan man sige, at det er det jo ikke, siger han.

Han har endnu ikke noget bud på, hvordan der kan være opstået skimmelsvamp i så nye bygninger, som der er tale om.

- Det er et godt spørgsmål. Vi har anvendt en leverandør, som har lavet de her gulve igennem mange år, så det er også det, vi spørger os selv om, siger han.

Ifølge den tekniske direktør har man ikke oplevet noget lignende tidligere.

- Vi skal have nogle eksperter til at fortælle os, hvad der er sket, så vi kan håndtere det rigtigt, siger han.

En måned huslejefrit

De omkring 65 beboere, der er påvirket, var torsdag eftermiddag indkaldt til et beboermøde.

Ifølge Mikael Fogemann, der er chef for danske ejendomme i PFA, har man nedsat en taskforce, der skal hjælpe beboerne med at blive genhuset. De seks til otte måneder, man regner med, at udbedringerne vil tage, er indtil videre et estimat.

- Vi er ikke helt klar over, hvordan skaden og fejlen er opstået. Det er ved at blive afdækket, og når vi kender skaden og udbedringsmetoden bedre, kan vi også sige noget mere præcist om, hvornår beboerne kan flytte ind igen, siger Mikael Fogemann.

PFA Pension har tilbudt lejerne, at de kan bo en måned huslejefrit som kompensation for problemet. Derudover kan beboere, der ikke ønsker genhusning opsige deres lejekontrakt uden varsel, fremgår det af brevet.

- Vi er i PFA enormt kede af, at vi har en sag som den her. Det er første gang, vi ser en tilsvarende sag med skimmelsvamp i en af vores ejendomme. Vi er enormt kede af det, og vi er mest kede af det på vegne af beboerne, som midt i deres sommerferie skal håndtere den her problemstilling, og det vil vi hjælpe med, så godt vi kan, siger Mikael Fogemann.