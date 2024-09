Skal Odense have S-tog? Nu skal det undersøges

Kan du forestille dig, at der kører S-tog i Odense?

En ny model for den kollektive transport i landets tredjestørste by skal se dagens lys. Det er blevet besluttet i budgetforliget, som blev vedtaget torsdag.

I den beslutning ligger blandt andet, at tognettet i og omkring Odense skal forbedres - og det kan blive med en løsning som i hovedstaden København.

- Jeg forestiller mig to typer af tog i den plan. Èt mellem Svendborg og Odense og så et andet, der kører inde i Odense, siger Konservatives by- og kulturrådmand Søren Windell og henviser dermed til en S-togs-løsning inden for bygrænsen i Odense.

Tanken er, at letbanen og den nuværende Svendborgbane skal tænkes mere sammen. Blandt andet skal der ifølge rådmanden flere stop på Svendborgbanen, og han ser gerne, at der skal komme et tog hvert kvarter i et nyt tog-netværk inden for kommunegrænsen, hvor det potentielt indebærer en toglinje, der minder om S-tog, som vi kender det i København.

- Der er et uudnyttet potentiale her, som vi nu skal undersøge helt til bunds, siger Søren Windell.

For mere letbane, alligevel

Konservative har tidligere presset på for en samlet plan, og fremlagde sidst på sommeren et transportudspil. I dét nævnes muligheden for et decideret S-tog, mens rådmanden dengang sagde, at han hellere så en udvidelse af Svendborg-banen end mere letbane.

- Letbanen har vist sig at tiltrække mange investeringer til byen, det håber vi, at den vil gøre igen med en etape to. Vi står på mål for den og mener, at det er det rigtige for byen - også selvom det ikke nødvendigvis er det mest populære at gøre.

Der er i alt afsat fem millioner kroner til at lave planen.