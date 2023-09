Skandaleramt direktør: Fusk med papirer giver fængselsstraf

Torsdag sad en 36-årig mand fra Odense foran en dommer for anden gang på to dage.

Dagen før blev han idømt fire ugers varetægtsfængsel, da han er sigtet for at have begået underslæb for over syv millioner kroner i et firma, hvor han har været ansat som økonomidirektør.

Torsdag var sagen dog en helt anden.

Den 36-årige har siden 2016 beskæftiget sig med ejendomme i det fynske, og i 2020 var han direktør i et firma, som skulle bygge 34 rækkehuse på Tåsinge.

Naboerne til byggeriet var ikke begejstrede. Derfor var det ikke lykkedes firmaet at få en byggetilladelse efter knapt to år.

Det pressede den 36-årige, for entreprenøren, der skulle bygge rækkehusene, ville ikke skrive en kontrakt, før der var en byggetilladelse.

Det fik den 36-årige til at fabrikere en byggetilladelse, der skulle få det til at se ud som om, firmaet havde fået lov at bygge af Svendborg Kommune. Få dage efter underskrev bygherren og entreprenøren en kontrakt.

Et internt udkast

I retten erkendte den 36-årige det forhold, at han i 2020 fabrikerede en byggetilladelse, som kun skulle bruges internt i firmaet.

Men han hævede, at der alene var tale om et udkast.

Men den besked kunne entreprenøren og arkitekten, som begge havde fået tilsendt dokumentet, ikke genkende. De var begge overbeviste om, at de sad med en ægte byggetilladelse, forklarede de i retten.

Det blev da heller ikke til en politisag, før Svendborg Kommune ved et tilfælde kom i besiddelse af dokumentet.

Her var de noget overraskede.

For det første havde de ikke udstedt en tilladelse til byggeriet, og for det andet var tilladelsen underskrevet af en medarbejder, som ikke var hos dem længere.

Dokumentet lignede til forveksling en byggetilladelse fra kommunen, men detaljer afslørede alligevel, at den ikke var ægte. Sagen overgik derfor til kommunens jurist, som politianmeldte den 36-årige.

Efter politianmeldelsen valgte boligselskabet at fyre entreprenøren.

60 dages fængsel

Den 36-årige holdt i retten fast i, at han ikke havde ønsket at vildlede dem, der fik dokumentet.

Alligevel fandt retten ham skyldig og idømte ham 60 dages betinget fængsel.

Det vil sige at den 36-årige ikke skal afsone straffen, medmindre han gør noget nyt kriminelt indenfor en prøvetid på et år.

Sagen havde ligget stille ved Fyns Politi i omtrent tre år, før den kom for retten. Derfor havde den 36-åriges forsvarer netop bedt om, at en eventuel straf ville blive gjort betinget.

Da retten fandt frem til samme konklusion, valgte den 36-årige også at modtage sin dom.

Han sidder for nuværende fængslet indtil den 17. oktober i sagen om underslæb. De næste fire uger skal politiet bruge på at undersøge mandens økonomiske forhold, afhøre vidner og skaffe beviser, som kan føre til en egentlig retssag i denne sag.