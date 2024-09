Marianne Justesen bliver konstitueret skoleleder på Agedrup Skole i Odense Kommune, indtil der er rekrutteret en ny skoleleder.

Det skriver Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune i en mail til Ritzau.

Marianne Justesen har siden 2017 været leder på naboskolen Seden Skole. Derfor har hun ifølge forvaltningen på forhånd kendskab til området samt elev- og forældregruppen.

Den tidligere skoleleder Christian Gantzhorn Hovendal fratrådte sin stilling med øjeblikkelig varsel 5. september.

Det skete, efter at en rapport konkluderede, at halvdelen af de ansatte på skolen ikke følte sig trygge ved at inddrage skoleledelsen, når der var behov for det.