Skandalesag førte til direktørs farvel: 250 kontrakter i fjernvarmeselskab levede ikke op til standarder

Desuden viste kontroller, at flere af de underentreprenører, som var hyret til at bygge en ny biokedel til en samlet pris på op mod 900 mio. kr., havde aflønnet deres ansatte i strid med overenskomsterne på området.

Siden har den konstituerede adm. direktør Kim Winther haft opgaven med både at rette op på den sociale dumping og rydde op i de mange aftaler med underleverandører, som var indgået med de forkerte klausuler. Og nu er der ved at være styr på butikken, oplyser han.

- Vi har fået indlagt arbejdsklausuler i stort set alle de kontrakter på nær tre. Så vi er næsten i mål med det, siger han og tilføjer:

- I forhold til de sidste tre har vi måttet konstatere, at det er nogle projekter, der er så langt fremskredet, at det ikke har muligt her næsten på bagkant at skrive en ny arbejdsklausul ind. Vi har simpelthen ikke mulighed for at kræve kontrakterne genforhandlet.

- Men det ændrer ikke på, at forpligtigelsen til at udbetale overenskomstmæssig løn stadig er der, og det vi kan gøre, er, at lave meget tættere kontroller, og det gør vi også, forsikrer Kim Winther.