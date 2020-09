Skarp kritik af fjernvarme-forhandlinger: - Der blev ikke lyttet til andre forslag

Klokken ni tirsdag morgen satte partierne i Odense Byråd sig til forhandlingsbordet. Dagsordenen på det ekstraordinære møde, der først blev indkaldt til mandag, omhandlede hvorvidt Fjernvarme Fyn skulle sælges eller ej.

Læs også Modstandere af Fjernvarme Fyn-salg udvandrer fra forhandlinger

På forhånd havde alle partier i byrådet - pånær Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti – tilkendegivet, hvor de stod henne i forhold til det spørgsmål.

Dansk Folkeparti ville lade medlemmerne afgøre partiets holdning, mens Socialdemokratiet mandag meddelte, at partiet først ville melde noget ud, når man havde drøftet et muligt salg med de øvrige partier tirsdag.

Men først forlod Dansk Folkeparti forhandlingslokalet, og kort efter fulgte Enhedslisten, Venstre og Konservative trop, da det stod klart, at der var rødt flertal for at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn.

Ingen reelle forhandlinger

For tirsdagens møde bød ikke på reelle forhandlinger. Det mener ældre- og handicaprådmand Søren Windell fra Konservative.

- Det var jo bestemt, da vi trådte ind i lokalet, at fjernvarmen skulle sælges. Så kunne vi gøre, hvad vi ville og banke i bordet. Vi fik ikke noget igennem, siger han.

For Søren Windell og Konservative har det været afgørende, at Fjernvarme Fyn ikke blev solgt. Derfor håber han nu, at vælgerne ikke vil have glemt sagen, når der skal stemmes til kommunalvalget i november næste år.

- De (rød blok, red.) kan selvfølgelig bruge deres mandat fra vælgerne, og det kan så ændre sig, når der er valg næste år. Vi håber i hvert fald, at vælgerne ikke glemmer det her. Vi skal i hvert fald nok minde dem om, hvad der er sket i dag.

- Vi har solgt arvesølvet, vi tømmer kommunekassen, og vi belåner resten, siger en skuffet Søren Windell, som frygter at sagen vil påvirke samarbejdet i byrådet negativt i lang tid fremover.

Tilliden skal genopbygges

Ifølge Venstres Christoffer Lilleholt, der er by- og kulturrådmand, ønskede fortalerne for et salg ikke at kigge på de forslag, som nej-sigerne bragte til bordet.

Derfor blev der aldrig tale om egentlige forhandlinger på tirsdagens møde, mener han.

Læs også Politisk analyse: - Fjernvarme, letbane og velfærd vil fylde i valgkampen

- Vi er kommet med en del forslag, som ikke kun handler om at stoppe letbanens etape to, men som også handler om at kigge på alle mulige andre forslag. Det ønskede man ikke at kigge på, og det ærgrer os, siger han.

Derfor frygter Lilleholt, ligesom sin konservative kollega Søren Windell, at tirsdagens udfald kan få en negativ effekt på samarbejdsklimaet i byrådssalen.

- På kort sigt kommer der til at være opstandelse i Odense. Der er rigtig mange borgere, der ikke ønsker, at vi sælger Fjernvarme Fyn. På lang sigt skal vi have genopbygget forhandlingsklimaet. Det håber jeg, vi kan begynde på allerede torsdag, hvor vi skal indgå et budgetforlig. Og jeg håber meget, at borgmesteren vil invitere os til det, så vi kan sætte os ned og snakke sammen om det, siger Lilleholt.

- Det er dårlig stil

Reza Javid og Søren Freiesleben fra Enhedslisten var forhindret i at deltage på tirsdagens møde, som der var blevet indkaldt til med kort varsel. Derfor var partiet repræsenteret af Ingelise Bech og Natasja Liv Peterson Porst, der sidder med i partiets byråds-baggrundsgruppe.

Læs også DF forlader velfærdsforhandlinger i Odense

De to suppleanter er også af den opfattelse, at der aldrig var reelle forhandlinger omkring et salg af Fjernvarme Fyn, da resultatet var givet på forhånd, mener de.

- Der blev simpelthen ikke lyttet til andre forslag til, hvordan man ellers kunne finansiere velfærden. Vi kom med et forslag, hvor vi var fem millioner kroner i underskud, hvilket er tæt på deres forslag, og det blev der ikke lyttet til. Konservative og Venstre kom også med finansieringsforslag. Dem var de også lidt ligeglade med, siger Natasja Liv Peterson Prost og fortsætter:

- Helt ærligt synes jeg det er lidt dårlig stil, at man indkalder til forhandlinger med så kort varsel, så alle har en formodning om, at der skal forhandles. Og når vi så kommer med realistiske forslag, bliver der ikke lyttet overhovedet, siger hun.

Borgmester afviser kritik

Mens Konservative, Venstre, Enhedslisten og Dansk Folkeparti blev smidt uden for døren, forhandlede Socialdemokratiet et flertal for et salg af Fjernvarme Fyn på plads med Radikale Venstre og SF. Salget skal frigive 524 millioner kroner til velfærd.

Men borgmester Peter Rahbæk Juel (S) genkender på ingen måde kritikken fra de tre partier.

- Det er ikke den oplevelse, jeg har haft. Der var flere forslag i spil i forhandlingslokalet, men vi kom aldrig op på noget, der tilnærmelsesvis kunne nå 1,8 milliarder kroner.

- Det er det beløb, jeg har sat som forpligtelse for forhandlingerne. Når vi indgår en aftale som et enigt byråd, så kan vi ikke løbe fra den. Vi er forpligtet til at finde de penge, og der er simpelthen nogen, som ikke har smøget ærmerne nok op, mener borgmesteren.

Alternativer var urealistiske

Borgmesteren mener i stedet, at nej-sigerne til et salg aldrig er kommet med et realistisk alternativ til at sælge Fjernvarme Fyn.

Læs også Borgmester før møde om fjernvarmesalg: Vil udskyde del af letbanens etape to

- Hvis man har forelsket sig i ideen om ikke at sælge Fjernvarme Fyn, forpligter man sig til at bringe andre idéer på banen. Jeg har arbejdet rigtig meget med de input, jeg har fået fra byrådets partier, men jeg vil også godt sige, at det er meget, meget lidt, som nogle af nej-partierne er kommet med – ud over at de er imod et salg af Fjernvarme Fyn, siger Peter Rahbæk Juel.

Efter tirsdagens forhandlinger er der endegyldigt flertal for at sælge Fjernvarme Fyn til Energi Fyn, da Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF er for et salg. Det giver samlet 16 mandater.

På nej-siden stod Venstre, Konservative og Enhedslisten med 11 mandater. Dansk Folkepartis to mandater kom ikke i spil, da afstemningen blandt partiets medlemmer ikke var bragt til ende, inden tirsdagens aftale kom på plads.