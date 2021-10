Skarp kritik af statsministeren - Odenseborgmester mener ikke, det påvirker lokalt

Argumentet for at lukke erhvervet var at forhindre en mutation af coronavirussen i at sprede sig. Beslutningen skabte røre og modvilje mod regeringen og statsministeren.

Det er tidligere set, at større landsdækkende sager har haft en negativ effekt for lokale politikere fra samme parti.

- Det er ikke noget, jeg oplever, når jeg har mødt odenseanerne. Nogle gange er der også noget, der bliver kørt op i medierne, hvor folk så tænker: "Det var så den mediestorm lige nu og snart kommer der en ny", siger han.