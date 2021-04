Skarpe OB slår stort hul til bundrival med sikker sejr

OB tog søndag en vigtig og fortjent sejr i 3F Superligaen, da holdet vandt hjemmekampen mod bundrivalerne fra Lyngby med 2-0.

Sejren betyder, at OB slår et stort hul ned til netop Lyngby under nedrykningsstregen. Med fem runder tilbage er der otte point mellem de to hold.

Hjemmeholdet satte tingene på plads allerede før pausen, hvor angrebsduoen Issam Jebali og Bashkim Kadrii med en scoring hver sikrede OB de tre vigtige point.