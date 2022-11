Skattesnyd, kulsort økonomi og sminket regnskab: Byggefirma anklaget for millionsvindel ser stort på loven

I forbindelse med Skattestyrelsens gennemgang af selskabets bankkonti i Danmark og Tyskland, fandt medarbejderne fra styrelsen ud af, at Osman Celik havde hævet over 1,8 millioner kroner af selskabets penge.

Og sidenhen har Morten Elbrønd forgæves forsøgt at få Osman Celik til at gøre rede for, hvad pengene er brugt til. Som sagen står nu, ser han derfor hævningerne som et udtryk for ”økonomisk bistand til Osman Celik”, som det fremgår af en redegørelse for konkursboet.

- Når der kommer sådan en afgørelse fra Skattestyrelsen, der peger på, at der er foretaget en lang række kontanthævninger, spørger vi selskabets ejer, om han kan forklare, hvad pengene er brugt til. Det ville jo have været oplagt at fremlægge nogle bilag, hvis der var en forretningsmæssig sammenhæng. Men i og med at vi hverken får nogen forklaring eller bilag, er vi selvfølgelig nødt til at drage vores egen konklusion, siger Morten Elbrønd.

Osman Celik afviser dog at have taget penge ud af selskabet til sig selv.

- Jeg har ikke taget noget. Jeg har ikke engang taget løn ud, siger han og tilføjer, at han tværtimod skylder en masse penge væk, fordi han privat har skudt penge ind i firmaet, siger han.

Uvist om politiet er på sagen

Tilbage står spørgsmålet om, hvorvidt sagen ender hos politiet – eller måske allerede bliver efterforsket.

Alle kuratorer har en forpligtelse til at vurdere, om en konkurssag skal meldes til politiet. Det er dog ikke sket i den konkrete sag, men ifølge Fyens Stiftstidendes og TV2 Fyns oplysninger undersøges en del af forholdene fortsat.

Det har ikke været muligt at få afklaret, om Skattestyrelsen har meldt sagen til politiet eller om politiet allerede har indledt en efterforskning eller sigtet Osman Celik.

Hverken Fyns Politi eller Skattestyrelsen vil således kommentere sagen.