Skibe med russisk gas plejes i Odense - nu kræves redegørelse

Fredag aften skriver Ekstra Bladet i samarbejde med Danwatch, at borgmester i Odense Kommune, Peter Rahbæk Juel (S), har bedt om en redegørelse fra Odense Havn.

Det skyldes, at de to medier har gjort ham bekendt med, at der er naturgasskibe med forbindelse til Rusland, som bliver serviceret i I Odense Havn af det danske selskab Fayard.

Det er Odense Kommune, som ejer Odense Havn, og qua sit borgmesterjob er Peter Rahbæk Juel næstformand i bestyrelsen i Odense Havn. Til Ekstra Bladet fortæller han dog i et skriftligt svar, at "han ikke har kendt noget til skibene med de russiske forbindelser".

Peter Rahbæk Juel oplyser dog, at selvom han forventer, at alle regler bliver overholdt, så har han alligevel bedt om en redegørelse fra Odense Havn til Økonomiudvalget.



Det danske selskab Fayard er ejet af Thomas Andersen og i bestyrelsen finder man blandt andet fynske Torben Østergaard-Nielsen, som det seneste års tid har været i vælten for sin rolle i Nordic Waste-sagen fra Randers Kommune.