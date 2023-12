Skilteforvirring i det centrale Odense

Det kan være vanskeligt at finde Brandts Klædefabrik i Odense. I hvert fald hvis man går efter skiltene. For aktuelt peger to skilte nemlig i hver deres retning. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Forklaringen er tilsyneladende simpel: Der er nogle, der har moret sig med at dreje på skiltene.

Kommunen opfordrer til, at man benytter deres "Giv et tip"-ordning, hvis man støder på lignende tilfælde i fremtiden. På den måde kan man nemt gøre kommunen opmærksom på problemet, hvorefter de kan reagere på det.

Ordningen findes via en app og på Odense Kommunes hjemmeside.