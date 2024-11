Skole flytter elever: - Lille plaster på et stort, åbent sår

Odense Kommune har været under massiv kritik både fra forældre og Arbejdstilsynet, efter at kommunen i oktober modtog et strakspåbud på grund af forhold på Enghaveskolen i Odense.

Nu tager Odense Kommune affære og lover både en kort- og langsigtet handlingsplan. Men det er ikke nok, mener Lone Boldt, som er bestyrelsesmedlem på Enghaveskolen.

- Det er selvfølgelig godt med flere midler, men det her er et lille plaster på et stort, åbent sår.

På den korte bane kommer skolen til at flytte nogle elever ud på andre lokationer, mens der også bliver tilført to millioner kroner til ekstra ressourcer frem mod sommerferien.

- Jeg er er glad for, at der bliver gjort noget, men det er for sent, og det er for lidt. Jeg er bekymret for, hvordan den langsigtede planer kommer til at se ud.