Skole fortsat åben efter 32 smittetilfælde: - Kun i særlige situationer, at skolerne bliver lukket

- Derfor er det kun i særlige situationer, at skolerne bliver lukket, siger Helene Probst.

Agedrup Skole kan ikke selv bestemme, om de vil lukke eller holde åbent. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der sidder med den beslutning.

- Det centrale i retningslinjerne er, at det kun er den smittede, der skal i isolation. Børn i skoler og dagtilbud, som bliver nære kontakter til en smittet person uden for hjemmet, behøver ikke længere at være i isolation, står der på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.



Men skoler kan i bestemte tilfælde godt lukke.

32 smittede lukkede skole i Odense centrum

På trods af at det kun er i 'særlige situationer', at en skole lukker ned, så er der allerede en skole i Odense, der har prøvet det.

- Vi har i den seneste uge haft 32 smittede heraf fire lærere, og det ser ud til, at smitten bare fortsætter, så for at bryde smittekæderne, lukker vi nu ned, skrev skolelederen Poul Haahr Pedersen på Giersings Realskole i en besked til elever og forældre.