Skole genovervejer aftale: Spanske studerende var helt blanke ved eksamen

Trods både tests i engelsk og en motiveret ansøgning bestod en stor gruppe spanske studerende ikke eksamen i december på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense.

- Det her er vi jo ikke stolte af Rektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

En stor del kunne dårligt begå sig på engelsk og i alt dumpede cirka 40 procent. Ifølge den eksterne censor virkede det som om, at de spanske studerende slet ikke havde købt bøger eller fulgt undervisningen.

- Den første spanske studerende havde tydeligvis slet ikke læst op til eksamen, han kunne simpelthen ingenting. Han undskyldte over sit manglende engelsk, men selvom han havde taget eksamen på spansk, var det ikke blevet bedre. Under voteringen diskuterede vi om det var et 00 eller et -3, skriver censor Tine Mathiassen i et åbent brev til Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.

Læs også Tæt på udsolgt: Nyt boligområde ved SDU vokser hastigt

- Derefter kom den næste spanske studerende ind og det samme skete.

På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense ærgrer rektor Jens Mejer Pedersen sig over episoden.

- Det her er vi jo ikke stolte af, siger han.

Opsiger formegentligt samarbejde med agentfirma

Der er tale om et hold udenlandske professionsbachelorstuderende, der var til eksamen i International Sales and Marketing i december. En eksamen, som de studerende ellers burde have kunnet bestå ud fra de tests, de havde lavet for UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, inden de blev optaget på uddannelsen.

- Vi har optaget nogle studerende på baggrund af tests og prøver, som de har sendt ind til os, og som har givet os det indtryk, at de var kvalificerede. Der havde de sådan set haft nogle gode karakterer, siger rektor Jens Mejer Pedersen.

Læs også Hædret med halv million kroner: - En af de bedste undervisere, jeg har haft

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole vil sætte gang i en undersøgelse af, om der er snydt med de studerende tests i engelsk, og om de er håndteret korrekt af det agentfirma, der har administreret dem.

- Vi vil simpelthen bede en forklaring på, hvordan det kan lade sig gøre, at der kommer studerende igennem det agentfirma fra Spanien, som ikke har deres kvalifikationer i orden, siger Jens Mejer Pedersen.

I alt samarbejder UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole med 11 agentfirmaer i 14 forskellige lande, for at få udenlandske studerende til deres universitet. Men firmaet, der har skaffet de spanske studerende er måske på vej ud.

- Formegentlig vil vi opsige den kontrakt, siger rektoren.

Ingen penge for dumpede elever

Der bliver cirka optaget 400 udenlandske studerende om året på universitetet, hvilket svarer til cirka otte procent af deres samlede optag af studerende. De håber ikke, at situationen gentager sig, da det hverken gavner de studerende eller universitetet.

Læs også Smitteudbrud på læreruddannelse under kontrol

- Vi får jo ikke penge for at have studerende. Vi får kun penge for de studerende, der består deres eksamener og gør deres uddannelse færdig, siger Jens Mejer Pedersen.

- De studerende vi optager, som ikke har forudsætningerne for at bestå deres eksamener og dumper og må droppe ud og tage hjem til Spanien igen, dem har vi kun udgifter på at undervise dem. Vi har ingen intægter på dem overhovedet.