Skole i Odense lukker en hel uge

3 medarbejdere og 14 elever på Abildgårdskolen i det nordøstlige Odense er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Derfor lukker skolen i en uge, og det betyder, at alle elever og medarbejdere er sendt hjem til test. Det oplyser Odense Kommune.

Abildgårdskolen holder lukket fra mandag den 23. til fredag den 27. november.

Hjemsendelsen af elever og lærere sker i samråd med byens børn- og ungelæger, oplyser kommunen.

Testbiler sendt til skolen

De elever og medarbejdere, der er konstateret nære kontakter, er sendt hjem i isolation, og de skal testes to gange. De øvrige medarbejdere og elever er sendt hjem til screening og én test ud fra et forsigtighedsprincip.

To af Region Syddanmarks testbiler vil fra mandag holde ved Abildgårdskolen mellem klokken 10 og 16. Det vil være muligt for eleverne og deres familier at blive testet på skolen. Det gælder også elever fra H. C. Andersen Skolen.

De elever og medarbejdere, der er nære kontakter, skal anvende mundbind, når de bryder selvisolationen for at transportere sig til og fra testen på skolen, oplyser kommunen.

Der går cirka 450 elever på Abildgårdskolen.