Henriette Hørlücks skole i Odense har forment deres elever under 13 år adgang til sociale medier som TikTok, Snapchat eller Instagram. Det skriver DR.

Forbuddet sker efter at skolen oplever de sociale medier blandt unge under 13 år som et stigende problem, "hvor elever bliver ramt af upassende kommentarer og – lige så ubehageligt – udelukkelser af vennegrupper. "

Henriette Hørlücks skole er en privatskole, der også har internationale elever.