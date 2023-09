Skole med særlig placering vil bruge verdensarv i undervisning

Giersings Realskole på Nonnebakken i Odense blev søndag officielt en del af Unesco's verdensarvsliste - på en måde.



I hvert fald ligger skolen direkte ovenpå en del af den ringborg, der søndag fik verdensarvs status sammen med fire andre ringborge rundt omkring i Danmark.

Og det er noget som skolens elever kommer til at mærke.

- Vi forsøger at inddrage det i undervisningen overfor vores elever, der hvor det giver mening, siger Kirstine Andreassen, der er skoleleder på Giersings Realskole.

- Vi har altid haft et stort fokus på skolens historie og netop det, at vi står på skuldrene af ringborgen. Den nye titel som verdensarv gør, at vi sætter særlig stor fokus på det nu.



Allerede i dag er ringborgens ydermur markeret med en linje af brosten, der løber gennem skolegården og de dertilhørende skolebygninger.