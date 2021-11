Skole var for usikker til undervisning - koster kommunen 21,5 millioner kroner

Penge findes andre steder

Renoveringen af Næsby Skole bliver anslået til at koste cirka 9,2 millioner kroner, mens udgifterne til pavilloner, klargøring af Bellinge Idrætscenter og daglig bustransport af cirka 170 elever forventes at lande omkring 12,1 millioner kroner.

For at finde de 21,4 millioner kroner foreslår By- og kulturforvaltningen at omprioritere og fremrykke samlet 6,4 millioner kroner fra "Skolernes genopretning", der er en pulje af penge, der skal bruges på at renovere Odense Kommunes skoler.

Derudover vil forvaltningen finde 15 millioner kroner fra en bevilling til brandsikkerhed på plejehjem, som ifølge kommunen ikke bliver brugt.

Ifølge By- og kulturforvaltningen bliver konsekvenserne ved den omprioritering dog, at andre skoler, der eksempelvis skulle have renoveret tag, gulve eller ventilation, ikke kan få det gjort.