Skolechef: Vi handlede efter møde om udfordringer på skole

Skolechef i Odense Kommune Nikolaj Juul Jørgensen anerkender, at tilliden mellem medarbejdere og ledelse på Agedrup Skole skal genopbygges.

Samtidig står han fast på, at Skoleafdelingen handlede, efter af Agedrup Skole i november 2023 inviterede Skoleafdelingen til "dialogmøde om aktuelle udfordringer". Det var før en stor gruppe forældre i februar sendte et bekymringsbrev til forvaltningen og politikerne om forholdene på skolen.

Det siger skolechefen efter at en kritisk rapport fra konsulenthuset Deloitte i aftes blev præsenteret for politikerne i Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune. Rapporten peger blandt andet på, at over halvdelen af medarbejderne føler sig utrygge ved at inddrage skoleledelsen i konfliktsituationer, og der er en organisatorisk bekymring for at fejle.

Nikolaj Juul Jørgensen har forsat tillid til ledelsen på skolen.

- Rapporten slår fast, at der er et arbejde, som stadig udestår i forhold til den tillid, der skal være imellem ledelse og medarbejdere. På det foranliggende grundlag er der ikke nogen grund til ikke at have tillid til, at der bliver arbejdet med det, siger han.

- Vi har tillid til den ledelse, som er der. Ellers så var den ikke til stede på skolen.



Sammen udmelding kom efter præsentationen af rapporten fra administrerende direktør i Børn- og Ungeforvaltningen Hanne Dollerup.