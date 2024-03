Skoledirektør i rette med tre rådmænd: - Det er min opgave at hyre og fyre

Derudover offentliggjorde forvaltningen mandag en spørgeskemaundersøgelse foretaget på skolelederne på de odenseanske folkeskoler, som udvalgsmedlemmerne bestilte på baggrund af bekymringsbrevet.

I undersøgelsen svarer flere skoleledere, at de oplever et stigende problem med grænseoverskridende adfærd blandt eleverne.

Lærerne skal udstyres med flere kompetencer

Det giver ifølge Hanne Dollerup anledning til at kigge efter, om rammerne i folkeskolen er, som de skal være.

- Der er signaler om, at vi har brug for at zoome ind på fællesskabet. Vi har brug for at kigge på, hvad det er for nogle kompetencer, der skal til, for at skabe et godt børnefællesskab, hvor børn udvikler sig, trives og lærer, siger hun og fortsætter:

- Vi kigger løbende på, hvordan vi bruger vores ressourcer og kompetencer bedst muligt for at skabe en god folkeskole. Det er alt fra, hvordan vi får varieret undervisning, til at have et blik for hvordan vi på en god måde giver de børn, der har brug for det, en hjælpende hånd.

Tidligere har både Odenses borgmester, Peter Rahbek Juel (S), og rådmand for Børn- og Ungeudvalget, Susanne Crawley (RV), udtrykt signal om flere penge til kommunens folkeskoler.

Men selvom pengene sikkert vil falde på et tørt sted, så står skoledirektøren ikke med hatten i hånden:

- Det er min opgave at forvalte den pose penge, der er, på den bedst mulige måde, slår hun fast.

Kan I løse de problemer, der er, inden for de økonomiske rammer, I har for nuværende?



- Det kan vi. Det skal vi. Jeg kan ikke vide, om der kommer flere penge til folkeskoleområdet, og derfor er det min opgave at kigge på, om vi bruger ressourcerne på den rigtige måde, lyder svaret.