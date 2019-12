Skoleelev går amok i julelys - har planlagt i et år

Hvor det er fodbold eller computerspil, der optager mange drenge i 9. klasse, så har 15-årig Emil Johansen en mere usædvanlig interesse.

Han pynter op til jul, og han bruger gerne hele året på det. Men der er ikke tale om hvilket som helst pynt. Emil Johansen er nemlig vild med at programmere julelys.

- Det er den hobby, jeg har fundet mig. Det er der, jeg føler mig tryg, hvis man kan sige det sådan, siger han til TV 2/Fyn.

I år har han trukket flere hundrede meter kabler, der forsyner de 20.000 julelys, han har installeret foran forældrenes hus udenfor Odense.

20.000 kroner af egen lomme

Lysene er computerstyret, og den 15-årige har selv stået for at programmere, hvornår og i hvilken farve lysene skal lyse.

Når det bliver mørt kommer der gang i Emil Johansens juleshow.

Og tingene har han også selv betalt for. Det er udstyr fra omkrig 20.000 kroner, der er trukket ledninger til fra familien Johansens hos. Men elregningen står forældrene dog for.

- Jeg er glad for, at det ikke er de gamle glødepærer. Heldigvis kan vi ikke se de store udsving med dioderne, så vi synes, det er fint, at han har en interesse, og at han kan bruge sin viden, siger Emil Johansens far, Brian Johansen.

Startede planlægning sidste jul

Interessen for blinkende lys har Emil Johansen haft siden syvårs alderen, og han har brugt godt med tid på årets julebelysning.

- Jeg begyndte at planlægge allerede sidste jul, importerede tingene fra Kina allerede i sommer og satte det op i november, siger han.

- Siden november har jeg brugt nærmest hver eneste fritime, jeg har haft. Jeg har lavet nogle lektier, men så har jeg heller ikke haft meget tid til andet.

Stopper ikke her

Der er ikke kun lys i haven, der gør turen forbi Emil Johansens hus til en ekstra juleoplevelse. Hvis man som forbipasserende har lyst har showet også en ekstra dimension. På frekvensen 88,35 mhz har den 15-årige sørget for julemusikken.

Men det stopper ikke her for skoleeleven.

Traditionen med de mange julelys er amerikansk, og her er det almindeligt, at lyshavet vokser år for år. Og det er også helt naturligt for Emil Johansen, der godt kan se de 20.000 dioder blive til 200.000 eller endnu flere.