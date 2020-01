Skoleelever kæmpede om bedste klimaidé: Her er vinderen

Onsdag eftermiddag fremlagde 11 grupper fra odenseanske gymnasier deres bedste idé til at løse nogle af klimaudfordringerne.

Vinderne blev kåret onsdag aften på Odense Rådhus. Vinderne, der er fra Sct. Knuds Gymnasium, kom med en idé om at erstatte almindelig plastik med bionedbrydelig plastik til større begivenheder i Odense, eksempelvis Tinderbox og Eventyrløbet.

- Det er megafedt. Ingen af os havde regnet med at vinde. Det kom som en overraskelse for os allesammen, at vores idé åbenbart var så god, siger gymnasieelev Petrine Mai Christiansen til TV 2/Fyn.

Hun og resten af elevgruppens bioplast er lavet af eddike, kartoffelmel, glycerin og vand. Ifølge eleverne er bioplasten et bedre alternativ til almindelig plastik, fordi det kan laves uden brug af olie. Derudover er det lavet udelukkende af naturlige ufarlige stoffer.

Jury: Globalt potentiale

Der var i alt 11 projekter med i kampen om at blive kåret som den bedste idé.

Eleverne fra Sct. Knuds Gymnasium løb med sejren, blandt andet fordi der er stort potentiale i deres idé, hvis den kan bredes ud til hele verden.

- Problemstillingen om plastik og det at kunne substituere det med et andet materiale, som er uskadeligt i miljøet, og som kan indgå i et kredsløb, hvor man ikke skal bruge olie, er både lokalt til gavn, og globalt har det en enorm skalerbarhed. Derfor løber de med sejren, siger jurymedlem Anders Rasmussen, der er chef for grundskole- og ungdomsuddannelser i Fonden fra Entreprenørskab.

Juryen bestod desuden af by- og kulturrådmand Jane Jegind og afdelingschef Boie Skov Frederiksen fra Bæredygtighed og Mobilitet.

Præmien til vinderholdet er en biograftur for hele klassen. Du kan læse mere om de 11 projekter her.