Skoleelever samler skrald fra kano: - Vi har fundet 219 kilo

Coronarestriktionerne har fået mange af de fynske skoler til at tænke kreativt for at få hverdagen til at gå op. En af dem er Ungdomsskolen Ung Odense, der nu tilbyder et corona- og klimavenligt alternativ til indendørs klasseaktivitet.

Tilbuddet går i al sin enkelthed ud på at få noget luft, mens man ror i kano og samler skrald på vejen op og ned ad åen. På nuværende tidspunkt er det kun for 5. klasser i Odense. Tilbuddet kommer fra Halmhuset, der er det undervisningslokale, hvor ungdomsskolen normalt har undervisning.

- Jeg ror tit på åen, hvor jeg ser skrald, og da vi ikke længere kunne have undervisning i Halmhuset, skulle vi jo finde på, hvad vi så kunne gøre. Så blev vi enige om, at det var godt at komme ud og få de unge ud og samle affald, sådan at de samtidig med at de lærer noget om det, fortæller Anders Michelsen, der er underviser i Halmhuset.

- Nu bliver det ikke vildere

Dagen starter klokken ni, hvor eleverne får noget viden om plastik og affald, og om, hvorfor der er så meget af det i verdenshavene. Herefter går de ned til åen for at sejle. Det kan dog for nogen være lidt en udfordring at komme ned i kanoerne.

- Jeg har vandskræk, fordi jeg er bange for at falde i, siger Mohammed Qassim Rheda fra Sankt Hans Skolens 5.X.

Bag ved ham sidder Sara Kock Nielsen fra samme klasse og griner beroligende.

- Det er mærkeligt at sejle i kano, men det er godt for naturen og miljøet, at vi samler skrald op, siger Sara Kock Nielsen og Mohammed Qassim Rheda er enig.

Turene tager udgangspunkt i et nyt sted, hver gang de sætter kanoen i åen med en klasse.

- Vi startede ved Ejby Mølle, og jo længere vi kommer ind mod byen, jo mere affald finder vi, fortæller Anders Michelsen.

Og det vidner deres "affalds-fangster" også om.

- Første gang havde vi 73 kilo og tænkte, det var rimelig meget, gangen efter var vi på 156 kilo og tænkte, at nu bliver det ikke vildere. I går havde vi så 219 kilo, siger Anders Michelsen.

Forsvinder ikke

Selvom der helt går sport i skraldejagten, så er det vigtigste, at børnene lærer noget om, hvor alt affaldet kommer fra.

- Det fede er, at de unge får øjnene op for, hvor meget der egentlig er. Vi fandt en pose chips fra 2012, og der var de meget forundret over, hvor længe det faktisk bliver liggende. Medmindre der er nogen, der kommer og samler det op, så forsvinder det jo ikke, siger Anders Michelsen.

I kanoen bag Mohammed og Sara sidder deres lærer Maj-Britt Borgaard. Hun er glad for et anderledes undervisningstilbud til sine elever.

- Jeg synes, det lød som et fantastisk projekt at gøre noget godt for naturen og samtidig få noget andet socialt sammen i klassen, siger Maj-Britt Borgaard.

Flere 5. klasser har allerede været afsted i denne uge, og tilbuddet fortsætter resten af maj og juni.