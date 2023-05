Skoleelever uddannes nu til at råbe højt om undervisningsmiljø

Odenses skoleelever får nu undervisningsmiljørepræsentanter - en slags arbejdsmiljørepræsentanter for eleverne.

Repræsentanterne skal gøre det lettere for skoleelverne at få indflydelse på deres fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

På hver eneste af Odenses folkeskoler bliver to elever uddannet som undervisningsmiljørepræsentant. I alt 60 repræsentanter uddannes efter sommerferien.



- Det synes underligt, at der på vores skoler findes en arbejdsmiljølov for medarbejderne men ikke for eleverne. Jeg har ofte talt med eleverne om det. Derfor er det et vigtigt skridt for mig, at vi tilbyder engagerede unge en uddannelse, som gør dem i stand til at bidrage til at skabe et godt undervisningsmiljø for dem selv og deres klassekammerater, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen.