Skolefusion: Millioner på vej til renovering af Vollsmoseskole før tid

Politikerne i Odense skal i næste uge afgøre, om lokale håndværkere skal i gang med at fikse udendørsarealer og klasselokaler for et større millionbeløb på Abildgårdskolen i Odense.

Det mener børn- og ungerådmand Susanne Crawley fra Radikale Venstre er en god idé, særligt set i forlængelse af de politiske planer om at lægge to Vollsmose-skoler - H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen - sammen til én skole næste år.

- Vi vil gerne holde hånden under det lokale erhvervsliv under coronakrisen, set i sammenhæng med at vi skal bruge nogle anlægsmillioner til at sammenlægge de to skoler, siger Susanne Crawley til TV 2/Fyn.

56,6 millioner kroner

Abildgårdskolen står til at blive renoveret og moderniseret for 56,6 millioner kroner. Sammenlægning af de to skoler er dog ikke vedtaget politisk endnu.

- Vi forventer, at sammenlægningen af de to skoler bliver vedtaget i næste uge, siger Susanne Crawley.

Det er blandt andet udendørsarealer, klasselokaler og sfo-lokaler, der står til at blive moderniseret.

Rådmand: Det haster

Den radikale rådmand ser ikke noget problem i, at den politiske beslutning om at sammenlægge de to skoler ikke er truffet endnu.

- Man kan altid vente, men jeg synes, det haster. Hvert eneste år vi ikke gør noget i Vollsmose, ændrer vi heller ikke på de børneliv, som jeg synes er uretfærdige for nogle børn. For mig haster det, forklarer Susanne Crawley, der håber på, at Abildgårdskolen i fremtiden kan blive en flot og moderne skole.

Jane Jegind (V), der er by- og kulturrådmand i Odense, er enig i, at Abildgårdskolen skal renoveres hurtigst muligt.

- Abildgårdskolen er noget, vi skal have lavet. Der er blandt andet et påbud fra Arbejdstilsynet, og der er snak om sammenlægning af to skoler, siger Jane Jegind.

- Det er en klog beslutning at få det lavet nu, for så kan vi spare noget efterfølgende, siger hun.

Venstre: Beslutningerne hænger sammen

Hun mener heller ikke, det er et problem, at den politiske beslutning om at sammenlægge skolerne ikke er taget, og by- og kulturrådmanden peger på, at der tegner sig et bredt politisk flertal for det.

- De to beslutninger hænger sammen. Vi kan ikke vedtage en sammenslutning, vel vidende der er en skole, de ikke kan rykke ind på, fordi der er nogle påbud, og der er behov for at lave nogle forandringer. De to ting skal tages samtidig, forklarer hun.

Byrådet i Odense skal i næste uge afgøre, om de to Vollsmose-skoler skal sammenlægges, og hvorvidt Abildgårdskolen skal moderniseres for 56,6 millioner kroner.

Forbedre integrationen i Vollsmose

Efter planen skal de to skoler sammenlægges til én skole gældende fra skoleåret 2021/2022 i et forsøg på at forbedre integrationen i Odense-bydelen.

Allerede i foråret 2020 startede de børn, der oprindeligt skulle i forårs-sfo på H.C. Andersen Skolen, dog i forårs-sfo på Abildgårdskolen.

I august næste år skal de 305 elever fra H.C. Andersen Skolen flyttes over på Abildgårdskolen, så de i alt 750 elever i Vollsmose samles på én og samme adresse under samme skoledistrikt.