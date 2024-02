Tobias Bennedsen, der er folketingskandidat fra Konservative Folkeparti og folkeskolelærer, kritiserer nu inklusionsloven.

Han mener, at inklusionsloven er skyld i den mistrivsel, vi ser på flere skoler landet over.

Ifølge ham skal der tages ansvar på Christiansborg ved at gøre noget ved loven fremfor, at man sender problemet videre til kommunerne og forventer, at de løser problematikken.

