Skoleleder beklager gruppekram ved testcenter: - Det er ikke i orden

Videooptagelser af en gruppe skoleelever, som krammer hinanden, vakte tirsdag forargelse - særligt set i lyset af myndighedernes gentagne opfordringer til at holde afstand.

Nu viser det sig, at der er tale om elever fra udskolingen på Næsby Skole i Odense, som havde en temadag på SDU's idrætsanlæg.

- Jeg bliver ærgerlig over, at det sker. Vi ved alle sammen, hvilke retningslinjer der skal overholdes, og det bliver de ikke her, siger Berith Bonnesen, der er skoleleder på Næsby Skole, til TV 2 Fyn.

I en e-mail til forældre på skolen beklager skolelederen på Næsby Skole.

"Jeg har naturligvis talt med lærerteamet, som er kede af episoden, der kun varede nogle få minutter, men som alligevel ikke er i orden. Vi beklager episoden og kan forsikre, at vi fortsat har fokus på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger", lyder det blandt andet i mailen.

Emneuge om krop og hjerne

Skolelederen skriver også i mailen, at hun selv blev overrasket, da hun så videoen.

"Personen, der filmer, lægger ikke skjul på sin forargelse over lærere og elever i videoen. Og jeg må også være ærlig og sige, at jeg også blev noget forundret over, at de stod så tæt i grupper."

Eleverne har en emneuge om krop og hjerne, hvor de blandt andet skulle lave nogle øvelser på SDU's idrætsanlæg. Skolelederen understreger, at lærerne havde taget deres forholdregler på forhånd.

- De har sprit med, og de starter med at fortælle om retningslinjer til eleverne. De minder dem endda om det undervejs, siger Berith Bonnesen.

Inden for elevernes 'grupper'

Hun fortæller, at selve episoden på videoen fandt sted som afslutning på dagen, hvor elever og lærere gik hen på en tom græsplæne. Derudover understreger hun, at eleverne kun var i kontakt med andre elever i deres egen 'gruppe'.

- De har holdt børnene i grupper, og de grupper er de i hele tiden. Det er ikke en undskyldning, men de er heldigvis inden for gruppen, siger Berith Bonnesen og fortsætter:

- Vi kommer ikke til at ændre noget, men vi er blevet mindet om det, vi har sagt hele tiden. Det her viser, at det ikke har været godt nok, og vi skal gøre det bedre, siger Berith Bonnesen.

Hun opfordrer i e-mailen til, at forældre til børn på skolen tager en snak med deres børn om smitteudviklingen i Odense.

"Odense Kommune har et særligt højt smittetal lige nu. Derfor skal vi være ekstra opmærksomme alle steder. Tal også gerne med jeres børn om, hvordan vi alle sammen kan hjælpe med at forhindre smitte."

Læs hele mailen til forældrene herunder.