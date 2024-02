Skoleleder bryder tavsheden: Inviterer forældre ind

Skolederen på Agedrup Skole har siden mandag været tavs, efter over 100 forældre havde skrevet under på et bekymringsbrev. Men nu bryder han tavsheden med en skriftlig udmeldelse, som er sendt til TV 2 Fyn.

- Det er med bekymring og alvor, at jeg i går modtog henvendelsen fra over 100 forældre, der alle har skrevet under på, at der er børn, som ikke er trygge ved at komme i skolen. De forældre er frustrerede og har ikke følt sig hørt. De har ikke følt, at skolen har gjort tilstrækkeligt. Sådan skal det naturligvis ikke være, skriver han.

Han oplyser at skolen nu er ved at skabe et overblik.

- Skolen samarbejder lige nu sammen med Børn- og Ungeforvaltningen om at skabe et fælles overblik over de konkrete hændelser, som ligger til grund for forældrenes bekymring. Når vi i fællesskab har et overblik, hører skolens forældre fra os igen.

Skolelederen vil gerne møde medarbejdere og forældre ovenpå henvendelsen. Derfor lader han i denne uge døren stå åben til sit kontor.

- Jeg holder samtidig hver dag i denne uge åbent kontor for forældre og medarbejdere, der ønsker at drøfte situationen eller har noget på hjerte. I mellemtiden lægger vi os i selen for, at børnene får en skolehverdag så tæt på normalen som muligt, står der i udmeldingen.