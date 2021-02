Skoleleder og lærere revser forskelsbehandling: - Det er uartigt

Fri- og privatskolerne skal - i modsætning til folkeskolerne - selv udpege personale, som skal stå for at lynteste personalet, og det er urimelig forskelsbehandling, lyder det fra landets fri- og privatskoler.

- Jeg bliver faktisk en lille smule vred. Det er uartigt, siger Lars Bendix, der er skoleleder på Sct. Albani Skole i Odense.

Læs også Politisk kommentator: - Trine Bramsen er på vej ud i en krise

- Det kan undre mig voldsomt, at der kommer en udmelding om, at man ikke ønsker at teste personalet på private skoler, forklarer han.

Lægger ansvaret på personalet

På landets folkeskoler sørger kommunerne for at finde personale til at udføre testene. På Sct. Albani Skole og andre privatskoler bliver personalet tilbudt at få uddannet sit personale, så lærere og pædagoger kan teste hinanden.

- Det vil vi selvfølgelig ikke. Det giver ingen mening. Det er ikke et ansvar, jeg vil pålægge mit personale. De skal ikke teste hinanden efter et formiddagskursus, siger Lars Bendix.

Jeg bliver faktisk en lille smule vred. Det er uartigt. Lars Bendix, skoleleder

- Smittespredningen er den samme, uanset om den kommer fra en folkeskole eller en privatskole, og der er en stor del af de danske børn, der går på privatskole, så jeg kan ikke forstå, det kan være et tema, fortæller han.

Spørgsmål om ressourcer

Myndighedernes udmelding kommer i kølvandet på, at de yngste klasser i skolerne vendte tilbage efter nedlukningen af Danmark - som første led i genåbningen af samfundet.

- Jeg savner en fornuftig forklaring. Hvis det er et spørgsmål om ressourcer, må man jo sige det, og så kan man undre sig over, at nogle er vigtigere end andre, siger Lars Bendix.

Hvis det er et spørgsmål om ressourcer, må man jo sige det, og så kan man undre sig over, at nogle er vigtigere end andre Lars Bendix, skoleleder

- Det må være et fælles projekt, at vi får styr på smitten, fastslår han.

Han håber, at politikerne vil lade privatskolernes personale blive testet på lige fod med lærerne og pædagogerne i folkeskolerne.

Lærer: Kompromis med forsamlingsforbuddet

Personalet på Sct. Albani Skole er også uforstående over for retningslinjerne for fri- og privatskoler.

- Det er problematisk, at man ikke har den samme præmis for at blive testet, som man har i folkeskolen, siger Martin Larsen, der arbejder som lærer på skolen.

Det er problematisk, at man ikke har den samme præmis for at blive testet, som man har i folkeskolen Martin Larsen, lærer

- Jeg er blevet bedt om at komme på arbejde et sted, hvor vi mødes rigtig mange mennesker, og hvor vi lidt går på kompromis med forsamlingsforbuddet, og så synes jeg også, at man bør stille de testmuligheder til rådighed, som de får i folkeskolen, fortæller han.

Skubber ansvaret videre

Partierne i blå blok og Radikale Venstre vil indkalde børne- og ungeminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i et fælles samråd for at høre, hvorfor der ikke er lige vilkår for de ansatte i folkeskolen og på de frie grundskoler.

- Det skaber meget usikkerhed på landets frie skoler. Hvordan sikrer man velkvalificeret testning? Det er uafklaret, hvordan man sikrer de rette hygiejniske forhold, vished for korrekt podning, korrekt tolkning af testresultat, opbevaring og behandling af personfølsomme oplysninger, og jeg kunne blive ved, skriver Konservatives undervisningsordfører, Mai Mercado, på sin facebookprofil.

Læs også Fynsk sundhedspersonale vaccineres med omdiskuteret vaccine

Ifølge Kommunernes Landsforening, KL, har kommunerne ikke lov til at varetage opgaven med at coronateste personalet på landets fri- og privatskoler. KL henviser til Børne- og Undervisningsministeriet, men børne- og ungeminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) skriver på Twitter, at coronatest ikke ligger under ministeriets område.

I Danmark er der omkring 8.500 lærere, pædagoger og andre ansatte på landets fri- og privatskoler.