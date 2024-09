Skoleleder på omstridt skole stopper øjeblikkeligt

Skoleleder Christian Gantzhorn Hovendal på Agedrup Skole har sidste arbejdsdag den 6. september. TV 2 Fyn erfarer, at der er tale om en gensidig fratrædelsesaftale.

Det sker efter længere tids uro omkring skolen, hvor det er kommet frem at halvdelen af personalet på den skandaleramte Agedrup Skole føler sig utrygge ved at inddrage skoleledelsen i konfliktsituationer, og der er en organisatorisk bekymring for at fejle. Tonen fra ledelsen mod de ansatte kan være hård og direkte, og elever har sågar overværet ansatte blive irettesat af ledelsen i det offentlige rum.

Sådan lød nogle af konklusionerne i den længe ventede eksterne rapport, som revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte stod bag.

Ligeledes har vold, trusler og chikane blandt elever bragt skolen i et skidt lys over det sidste halve år.

TV 2 Fyn har set den mail, der er sendt ud til Odense Byråd, hvori det fremgår at lederen formelt fratræder i marts 2025, men altså har sidste arbejdsdag i morgen.



Ifølge skolechef Nikolaj Juul Jørgensen fortsætter arbejdet med udviklingen af Agedrup Skole.

- Vi har fortsat fokus på en god og stabil hverdag for børn og medarbejdere på Agedrup Skole. Vi går straks i gang med rekruttering af en ny leder. Indtil da bliver der indsat en midlertidig leder, der i den mellemliggende periode kan være med til at drive hverdagen på skolen og den udvikling, der er sat i gang.

Ifølge Anita Skoven Jensen, der er skolebestyrelsesformand på Agedrup Skole er fratrædelsesaftalen meget ny for bestyrelsen.

- Det er meget nyt for os, og vi skal lige sunde os oven på den her nyhed. Nu skal vi lige samle tankerne, siger hun da TV 2 Fyn fanger hende på telefonen.

TV 2 Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Christian Gantzhorn Hovendal, der ikke ønsker at udtale sig.