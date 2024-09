Kan det passe, at man skal have 18 måneders løn med ud ad døren, hvis man selv har taget initiativ til at stoppe samarbejdet?

Det spørgsmål sidder Rådmand Tommy Hummelmose (K) og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen tilbage med, efter det er kommet frem, at den nu tidligere skoleleder på Agedrup Skole Christian Gantzhorn Hovendal får 1,3 millioner kroner af Odense Kommune i forbindelse med sin fratrædelse.