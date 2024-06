Skoleorkester skal spare, mens fodboldklub får økonomisk hjælp

- Der har været nogle sager både med Dalum IF, men også med Kansas City, hvor der var nogle, der kunne komme ind fra højre og får en masse penge, og selvfølgelig skaber det utryghed og vrede, siger Andreas Møller.

Pas på med at sammenligne

Rådmand for By- og Kulturudvalget Søren Windell (K) advarer dog imod at sammenligne Odense Skole- og Ungdomsorkester med Dalum IF.

- Vi er i By og Kulturudvalget både optaget af at have et bredt og varierer tilbud af fritidsaktiviteter samt vækstlaget i det odenseanske musik- og kulturliv og idrætsliv. Odense Skole- og Ungdomsorkester, Dalum IF og mange andre foreninger og aktører har hver især en vigtig rolle i det arbejde, skriver han i et skriftligt svar.

- Jeg er glad for de mange engagerede bestyrelser i vores foreningsliv, men jeg synes man skal passe på med at sammenligne en idrætsforening med over 1300 medlemmer med en orkesterforening med under 60 medlemmer. Både i forhold til deres aktiviter og økonomi, fortsætter han.

Han har bedt om at få en orientering om situationen i Odense Skole- og Ungdomsorkester på dagsordenen til næste møde i By- og Kulturudvalget.