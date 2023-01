Skolestart i mørke og regnvejr: Pas på i morgentrafikken

Skolestart betyder mange cyklende børn på vejene. Det regner og er mørkt.

Derfor opfordrer skoleleder på Tingløkkeskolen forældre til at være ekstra forsigtige i morgentrafikken, eller helt lade være med at aflevere børnene i bil i de første dage.

- Vi har meget fokus på at børnene skal cykle i skole, så fokus er på at sørge for, at de kan komme sikkert i skole, siger Annette Jørgensen, der er skoleleder på Tingløkkeskolen.

De mange afleveringer i bil lige op til at klokken ringer ind, kan skabe trafikale problemer.

Og det kan være en udfordring, når man skal skabe en sikker vej for de elever, der tager cyklen i skole.

- Der har været rigtig meget med, at folk kører for stærkt på vejene, og der er også mange, der ikke overholder de regler, der er, og det var der også her til morgen, siger skoleleder Annette Jørgensen.

Flere på cykel

Tingløkkeskolen har et mål om, at flest mulig af de knap 800 børn cykler i skole. Derfor har skolelederen en lille opfordring til forældrene.

- Selv på en regnvejrsdag, så tag cyklen eller gå i skole, men hvis man så kommer i bil, så overhold de trafikale foranstaltninger, der er lavet her, siger hun.



Også Fyns Politi opfordrer bilister til at være forsigtige i det kraftige regnvejr over Fyn.