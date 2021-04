Skov bruges som losseplads: - Det er en enormt usympatisk opførsel

Denne gang var det Fyns Politi, der kontaktede Naturstyrelsen om skraldet i området. Politiet bekræfter over for TV 2 Fyn, at de har været i skoven og også at de har indsamlet genstande fra bunken af skrald.

Nu skal politiet afgøre, om skraldet muligvis kan være tyvekoster.

- Efter politiet havde sikret de beviser, de nu skulle sikre, fik vi lov til at fjerne resten af skraldet. Det er derfor blevet fjernet i dag, siger Søren Strandgaard, og tilføjer:

- Men det er simpelthen spild af tid for os at skulle gå og samle skrald på den måde. På den måde ryger der meget tid fra at vedligeholde skovens stisystemer og parkeringspladser.