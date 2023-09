Skovrejsning syltet i budgetforlig: - Vi kommer til at sende mere skov væk fra Odense

Der var ikke mange penge at dele ud, da politikerne i Odense Byråd torsdag forhandlede et budget for de kommende år på plads. Men der blev fundet mange millioner til både kollektiv trafik og pæne velfærdsløft på en række områder.

Til gengæld blev der ikke afsat mange penge til at indfri kommunens egen vision om at blive Danmarks grønneste storby inden 2030 – blandt andet ved at fordoble arealet for skov og natur i kommunen.

By- og Kulturudvalget havde ønsket, at der blev afsat 20 millioner kroner til opkøb af arealer til ny skov og to millioner til plantning af erstatningsskov. Men i stedet for at afsætte penge, besluttede byrådet, at By- og Kulturudvalget i løbet af næste år skal udarbejde en model for, hvordan man får mere såkaldt puljeskov.

- Det er desværre ikke blevet mere realistisk, at vi indfrier ambitionen og får fordoblet vores arealer med skov og natur inden 2030 med dette budget, siger by- og kulturrådmand Søren Windell (K).

Fredskov forsvinder

Odense Kommune har store problemer med at finde nye arealer til skov, og problemerne bliver ikke mindre de kommende år. Både i Tietgenbyen, hvor Novo Nordisk har meldt sin ankomst, og langs den nye Vestfynske jernbane er der fredskov. Det er uvist om Novo Nordisk skal fælde eller vil bevare skoven i Tietgenbyen, men langs den nye jernbane er der mange træer, der kommer til at lade livet. De skal erstattes i forholdet en til to, og det betyder, at der samlet bliver behov for omkring 150 hektar med ny skov Odense Kommune.