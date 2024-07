Den 110 år gamle Jens Peter Vestergaard er afgået ved døden. Det oplyser DR.

Selvom han levede sine sidste dage på et plejehjem i Fredericia, så er han født i Odense, hvor han boede indtil 2020.

På trods af, at Jens Peter Vestergaard flyttede fra Odense, havde han stadig et helt særligt forhold til nyere odenseansk historie.

For over 70 år siden var han direktør for sporvejene i byen, og han var med til at beslutte, at sporvognen skulle nedlægges.



I årene op til, at letbanen blev etableret, ytrede han sig kritisk over for at etablere skinner igen. Ikke mindst fordi det betød, at store dele af byen er blevet “brækket op”.

Han måtte dog erkende - da han kørte med den dengang nye letbane for første gang - at turen næsten var en drøm, der gik i opfyldelse.

- Det er fantastisk. Jeg har aldrig drømt om, at man kunne lave en så flot bane, sagde Jens Peter Vestergaard dengang til TV 2 Fyn.

Til DR oplyser sønnen Hans Henning Vestergaard, at Jens Peter Vestergaard tirsdag sov fredeligt og smertefrit ind.