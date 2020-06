Flere anholdte efter skyderi i Vollsmose: Fyns Politi efterlyser vidner

Opdatering: Artiklen er opdateret med nye kommentarer fra Fyns Politi.

Onsdag aften kort før midnat blev der affyret skud i Vollsmose i det sydøstlige Odense.

Kort før midnat onsdag aften skrev Fyns Politi på det sociale medie Twitter, at ingen personer var kommet til skade i forbindelse med skyderiet.

- Vi patruljerer i øjeblikket med flere vogne i Vollsmose efter flere anmeldelser om mulige skud afgivet. Vi har ikke fået nogen anmeldelser om personer, der er kommet til skade. Vi er tilstede hele natten for at genskabe trygheden. Vi har ikke yderligere foreløbig, skriver politiet.

Flere personer er anholdt

Videomateriale fra LocalEyes viser, at flere personer blev anholdt umiddelbart efter skyderiet, hvor der også tydeligt lå affyrede patronhylstre på asfalten.

De oplysninger bekræfter Fyns Politi torsdag formiddag på Twitter.

- Det bekræftes, at der er blevet afgivet skud i Vollsmose onsdag aften. Der er flere anholdte i sagen, som nu efterforskes. Der er ingen tilskadekomne. Vi vil være til stede i området for at sikre tryghed og sikkerhed. Vidner efterlyses i relation til sagen, skriver politiet.

En affyret patron på jorden efter skudepisoden i Vollsmose. Foto: Local Eyes

