Kolonihave beskudt: Video viser skudhuller

- Vi er sammen hele tiden. Det handler meget om, at vi alle er sammen og får knyttet nogle endnu stærkere bånd, end vi allerede har. Det er en god måde at komme endnu tættere på hinanden og få lært hinanden endnu bedre at kende. Vi får skærpet nogle ting mere præcist. Det er der mere tid til hernede, så det bør vi kunne bygge på, siger angriberen Luca Kjerrumgaard, der glæder sig over at være i de perfekte rammer i Spanien.

- Det er godt vejr, og der er en god bane. Det er godt at være på græs igen og komme ned i nogle gode omgivelser. Det er også fint derhjemme, men lige nu foretrækker vi at spille på den her bane. Vi skal huske, at der venter et spændende forår, og det skal vi udbygge, siger han.

Testkamp mandag

OB-delegationen rummer cirka 15 stabsmedlemmer i form af trænere, ledere og behandlere, mens 29 spillere er taget med til Spanien. Angriberen Max Fenger er ikke med, da han afsøger muligheden for et klubskifte.

Til gengæld er seks spillere fra klubbens akademi inviteret med. Søndag var de fleste på banen, men Jakob Bonde genoptrænede efter sin alvorlige knæskade, og Tom Trybull trænede for sig selv. Det er tvivlsomt, at han kommer på banen mod Halmstad mandag.