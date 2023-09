Skud i fredeligt boligkvarter: Det ved vi, og det mangler vi stadig svar på

Tidligere onsdag snakkede TV 2 Fyn med et vidne i området, der hørte to skud. Fyns Politi bekræfter, at der er tale om skud, men vil ikke udtale sig om hvor mange.

- Det kan jeg ikke sige noget om af efterforskningsmæssige årsager, men jeg kan bekræfte, at der er blevet fundet patronhylstre, der viser, at der har været afgivet skud. I øvrigt kan vi sige, at vi også har fundet den bil, der er blevet skudt mod, og der er spor på den, der indikerer, at der er blevet afgivet skud, siger Jesper Weimar Pedersen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi.

Er der en ejer af den bil, eller er den stjålet?

Der er en ejer til den bil, og den er ikke stjålet.

Så I er ikke på helt bar bund? Der er noget konkret at gå efter?

Ja, der er noget konkret at gå efter.

Baseret på vidner fortæller Ekstra Bladet, at passagerne i bilen blev anholdt i området, men at de er løsladt igen.

Områdets betydning stadig uvis

Fyns Politi ved ikke, hvorfor episoden netop er sket i et ellers roligt parcelhuskvarter.

- Det er det efterforskningen også skal prøve at fortælle os. Vi håber selvfølgelig, vi får en afklaring på det, når vi kommer længere hen i efterforskningen, siger Jesper Weimar Pedersen og tilføjer:

- Men det er vigtigt at understrege, når man bor ude i sådan et boligkvarter, så skal man ikke frygte, at nu er der opstået en eller andet konflikt derude, som gør, at det her kan ske igen. Det er ikke vores opfattelse. Man skal fortsætte med at leve sit liv, som man hidtil har gjort.