Skud og eksplosioner: 14 farlige sammenstød mellem bandefolk på tre år

"Fynboerne skal ikke forvente, at det er slut med bandekonflikter på Fyn."

Sådan lød det i sidste uge fra Bjarke Vestesen, der er journalist på Ekstra Bladets krimiredaktion med bredt kendskab til grupperinger på Fyn.

TV 2 Fyn talte med bandeeksperten i forbindelse med regeringens præsentation af en ny bandepakke, der skal gøre det nemmere for kommunerne at håndtere kriminelle grupperinger.

Men knap en uge gik der, inden politiet fik endnu en anmeldelse om et skyderi på Fyn. Et skyderi, som politiet senere har været ude og sige, at de mistænker, kan have relation til bandemiljøet i Odense.

Natten til fredag ramte endnu voldsom episode på få dage det sydøstlige Odense, da en eksplosion fandt sted i et boligkvarter på Bredagerløkken. Som følge af de to episoder har Fyns Politi valgt at indføre en visitationszone.

Hvorvidt de to episoder hænger sammen, skal den videre efterforskning forsøge at slå fast. Men det er langt fra første gang, at politiet oplyser, at de efterforsker, hvorvidt et skyderi eller en eksplosion på Fyn kan have relation til bandemiljøet.

TV 2 Fyn har gennemgået de skyderier og eksplosioner, der er kommet offentligheden til kendskab siden 2021. I alt 14 episoder er blevet omtalt, som du kan blive klogere på herunder.