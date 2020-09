Skuddrab i Vollsmose: Gerningsmænd var våbenkyndige og voldsparate

Det er hårdkogte kriminelle grupper, der var involveret i drabs- og skudepisoden i Egeparken den 24. juni. Det slår Fyns Politi fast i forbindelse med, at der er offentliggjort nye spor fra episoden, der kostede en tilfældig og uskyldig mand livet.

På videoerne ser man de involverede kriminelle grupper løbe med trukne pistoler iført masker, hætter og sort tøj ved episoden.

- Der er ingen tvivl om, at disse gerningsmænd de er selvfølgelig voldssparate, det ser vi. De er bevæbnet med pistoler ude i området, og det skaber selvfølgelig utryghed blandt borgerne, fortæller politikommissær Carsten Dichman, fra Fyns Politi, som er leder af efterforskningen.

Planlagt konfrontation

Ifølge Fyns Politi var skudepisoden, der kostede den 31-årige mand livet, ikke en spontan hændelse. Tværtimod mener politiet, at det var planlagt, og at begge grupper var forberedte på en konfrontation.

- Det er en hændelse, som er nøje planlagt, og det kan vi selvfølgelig se ud fra de gerningsmænd, som er på billederne, dels er maskerede, de benytter handsker og er i mørk påklædning.

Gerningsmænd har viden om våben

Politiet kender ikke motivet bag sammenstødet mellem de to grupper, men slår fast, at begge grupper var klar over, at der skulle foregå noget i området. Udover at være klar til at bruge vold, så ved gerningsmændene også hvoran man håndterer skydevåben, forklarer Carsten Dichmann.

- Der er ingen tvivl om, at det her er velforberedt, og det er kriminelle, som har adgang til våben. Og det er kriminelle, som desværre også kan finde ud af at bruge skydevåben, forklarer Carsten Dichmann fra Fyns Politi.

I dagene efter skudepisoden fandt Fyns Politi to af de pistoler, der blev brugt ved skudepisoden, da dykkere fandt en 9 mm pistol og en 7,65 mm pistol i Odense Å.

Har man oplysninger i sagen kan Fyns Politi kontaktes på telefon 114.