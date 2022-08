Skuespillers varmeste anbefaling: - Alt ved "Snedronningens drag-bingo" lyder fedt

Vil du have ryggen dækket af Snedronningen? Vinde i bingo og få et kram af drag queen Miss OTB (One Tall Bitch)? Eller måske bare se en kortfilm i fred og ro?



Det er anbefalingerne til hvad du bør opleve på årets H.C. Andersen Festivals fra skuespiller Claus Riis Østergaard.

Når han ikke står på scenen på Odense Teater, indspiller tv-serier eller laver podcasts på Odense Internationale Filmfestival (OFF), er han stor fan af at kaste sig ud i kulturoplevelser af alskens art.

Send meget gerne dine egne anbefalinger til os via formularen nederst i artiklen. Så er du automatisk med i konkurrencen om to billetter til fredagens koncert i Kongens Have med Mads Langer, Rasmus Seebach og Blæst.