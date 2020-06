Skuffede elever fejrer sidste skoledag: - Vi ville gerne have kastet karameller på de små

For første gang i årtier går tusindvis af folkeskoleelever ud af niende klasse uden karamelkast, eksamener og afslutningsfest.

Onsdag morgen begyndte sidste skoledag for niendeklasseseleverne på Paarup Skole i Odense.

- Vi er skuffede. Vi ville gerne have kastet karameller på de små, siger Johan Larsen, der går i 9. A på skolen.

Havde glædet sig hele skolelivet

I anledning af sidste skoledag var eleverne klædt ud, fordi selv om dagen ikke bliver, som de havde håbet, er der stadig tale om en festdag.

- Selvfølgelig var vi skuffede i starten over, at det ikke blev, som vi hele vores skoleliv havde regnet med. Jeg synes, skolen har taklet det godt og har gjort så meget for os som muligt, så vi har fået en så god afslutning som muligt - selvfølgelig uden karameller, men størstedelen af alt det andet, der skulle have været sket, siger Marie Ravn, der går i samme klasse.

Sidste skoledag byder på fælles morgenmad i elevernes egne klasser, og i løbet af formiddagen spiller de fodboldkamp mod lærerne, og der er også planlagt parade rundt på skolen.

- Vi skaber selv den stemning, vi gerne vil have, så det bliver en rigtig god dag, forudser Marie Larsen.

Røre ved hinanden

Johan Larsen lægger dog ikke skjul på, at de sidste måneder af hans skolegang har været anderledes og ærgerlig.

- Vi har savnet at kunne være sammen ordentligt. På grund af corona kunne vi ikke være sammen og røre ved hinanden ordentligt. Det har vi savnet lidt her i klassen, siger Johan Larsen.

Festdagen på skolen foregår primært adskilt i de enkelte klasser, så ikke hele årgangen er samlet i en stor gruppe for at undgå eventuel spredning af coronavirus.

- Vi har spurgt eleverne, hvad de kunne tænke sig, og så har vi forsøgt at putte det ind i de retningslinjer, vi har, siger skoleleder på Paarup Skole Tina Skelgaard.

Eleverne skal senere onsdag være sammen i Munke Mose i Odense.