Skuffet Axelsen tvunget til at melde afbud til stor turnering

Han bruger det ikke selv som en, men måske der alligevel er en god forklaring på Viktor Axelsens semifinalnederlag i Malaysia Open i lørdags.

Den fynske badminton-helt oplyser mandag morgen, at han er ramt af sygdom, der tvinger ham til at melde afbud til denne uges India Open, hvor odenseaneren ellers skulle have været i aktion tirsdag.

"Efter min kamp i lørdag har jeg ligget syg i sengen, og efter at have snakket med den medicinske stab her i Malaysia, er jeg blevet opfordret til at få et yderligere tjek," lyder det fra Viktor Axelsen i et opslag på det sociale medie X.