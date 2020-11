Skuffet OB-træner: Der skal snart sejre til

11 point i 10 kampe. Det er de barske kendsgerninger for den fynske traditionsklub OB som drømmer om meget mere, end tabellen viser.

Fredag aften formåede OB heller ikke at få noget med hjem fra Randers, da klubben tabte 1-2 og efterlod banen med et sløjt indtryk.

Cheftræner Jakob Michelsen, som tidligere har brokket sig over uheld i forbindelse med OB's kampe, var klar i mælet efter nederlaget til Randers.

- Vi er både skuffet over præstationen og resultatet. Randers vandt fuldt fortjent. Tidligere har vi kun været skuffet over resultatet, men Randers var bedst, lød det fra Michelsen.

Med nederlaget forværrede OB holdets dårlige statistik i Randers. Klubben har således kun hentet tre point i de seneste 11 kampe i Kronjylland.

Michelsen kender godt til den dårlige statistik, men han havde efter kampen svært ved at forklare, hvad der gør det så svært at spille i Randers.

- Vi havde håbet at få den første sejr længe på det her stadion, og vi var klar til at lave en god indsats, men Randers var bare bedre end os, siger Michelsen og fortsætter:

- En klog mand har engang sagt, at tabellen aldrig lyver. Inden kampen lå vi over Randers i tabellen. Nu ligger de så over os.

OB er på niendepladsen og har ét point ned til FC København inden københavnerklubbens opgør mod Sønderjyske og otte point ned til bundpropperne fra Horsens og Lyngby.

Klubben er derfor stadig tættere på top-seks end nedrykningsstregen, men der er efterhånden mange hold, der skal overhales, før det fynske mandskab kan kravle op, hvor det bliver sjovt.

- Når vi ikke får tre point, når vi er bedst, og når vi så heller ikke får dem, når vi er næstbedst, så skal der jo snart sejre til. Det er kun sejren, der tæller mod AaB, som er en direkte konkurrent, siger Michelsen.