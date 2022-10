Skuffet Viktor Axelsen: Jeg mødte en bedre spiller

Viktor Axelsen tabte fredag aften noget overraskende kvartfinalen til Yew Kean Loh fra Singapore på hjemmebanen i Odense ved Denmark Open.

Og Axelsen er skuffet over, at han ikke var i stand til at forsvare titlen fra sidste år.

- Der var mange ting, der ikke fungerede for mig i dag (fredag, red.). Loh spillede meget bedre, end jeg gjorde.

- Jeg tør vist godt sige, at det var en dårlig dag på kontoret, siger Viktor Axelsen.

Loh og Viktor Axelsen træner i det daglige sammen. Det gjorde dog ikke udslaget ifølge fynboen.

- Jeg tror ikke, at det i dag kom an på, hvem der kendte hvem. Det handlede mest om, hvem der kontrollerede boldene bedst derinde.

- Det gjorde han langt bedre, end jeg gjorde. Der er ikke meget andet at sige, end at jeg var oppe imod en bedre spiller.

- Det var selvfølgelig en skuffende indsats af mig, siger Viktor Axelsen.

Danskeren kæmpede i ugen op til turneringen med en skade, hvilket gjorde ham tvivlsom.

- Den spillede på ingen måde ind. Jeg gider ikke stå og komme med undskyldninger. Loh spillede bedre, end jeg gjorde, siger Viktor Axelsen.

Loh, der ligger nummer fem i verden, er glad for sejren, men stadig fuld af respekt over for sin danske modstander, der inden kampen ikke havde tabt siden marts.

- Det har været en fantastisk stime, han har været på gennem hele året.

- Jeg synes, at han er på et andet niveau, men der er ikke nogen, der vinder hver gang. Han er også et menneske og kan også have en dårlig dag, siger Loh.

De to spillere er også gode venner privat.

- Jeg respekterer ham meget. Både som spiller og ven.

- Desværre kunne der kun være en vinder, så jeg håber, at vi fortsat er venner efterfølgende, siger Loh med et smil på læben.

Yew Kean Loh står i semifinalen lørdag over for malaysieren Lee Zii Jia. Ingen danskere er længere at finde i turneringen.

Denmark Open fortsætter til søndag, hvor der spilles finaler.

/ritzau/