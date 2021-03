Skuffet zoo-direktør utilfreds med sen genåbning

Odense Zoo-direktør Bjarne Klausen har på vegne af de zoologiske haver i Aalborg, København og Odense skrevet et åbent brev til kulturminister Joy Mogensen (S), hvori han udtrykker sin ærgrelse over regeringens længe ventede genåbningsplan.

Læs også Zoo er klar til at åbne: - Vi glæder os sindssygt meget

- Det er med stor skuffelse, at vi kan konstatere, at vi er blandt dem, der må vente længst på igen at få lov at åbne helt. Således kan vi først igen få lov at åbne indendørs anlæg den 21. maj, skriver Bjarne Klausen i brevet.

- Det giver i vores øjne ikke mening at skære alle indendørs zoologiske anlæg over en kam, og smitterisikoen forbundet med at genåbne indendørs anlæg i Aalborg Zoo, Zoologisk Have og Odense Zoo vil være meget begrænset, fortsætter han.

Fjern krav om negativ test

Han peger i den forbindelse på en undersøgelse fra Statens Serum Institut, der tidligere på året konkluderede, at der ikke er væsentlig smitterisiko forbundet med at besøge zoologiske haver.

Zoo-direktøren håber, at kulturministeren vil komme haverne i møde.

- Hvis vi ikke kan få lov at åbne indendørs anlæg før 21. maj, håber vi, at du som kulturminister i stedet vil arbejde for, at vi snarest muligt kan fjerne kravet om fremvisning af en negativ test for besøg i udendørs anlæg, lyder det fra Bjarne Klausen.

Odense Zoo genåbnede efter vinterens nedlukning af Danmark allerede 4. marts. For at komme ind skal de besøgende dog kunne fremvise en negativ coronatest.